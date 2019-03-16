«Захворів через війни»: у Львові помер ветеран АТО

У суботу, 16 березня, у Львові помер український військовослужбовець, ветеран АТО 39-річний Володимир Гера.

Про це повідомляють на сторінці «Яворівський районний рада» у Facebook. «Сьогодні, 16 березня, перестало битися серце нашого земляка — Гери Володимира Михайловича — командира бойової машини батареї протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону», – йдеться в повідомленні.

Володимир народився 1 квітня 1979 року. Його рідне село – Чернилява Яворівського району Львівської області.

Як тільки почалася війна чоловік був мобілізований, воював під містом Зеленополье на Донбасі. Після демобілізації підписав контракт з 24 бригадою ім. короля Данила, брав участь в обороні села Кримське. Звільнився з лав воїнів 12 жовтня 2017 року.

Зазначають, що причиною смерті ветерана було захворювання, яке пов’язане з військовою діяльністю. Вдома у Володимира залишилися дружина і двоє дітей – син і дочка.

«У 2014 нам обом прийшли повістки. Володя тоді навіть не думав, щоб ухилятися. Відразу пішов у військкомат. Говорив, як будемо сидіти, держави не буде, потім дітям в очі дивитися не зможемо. Нас правда поставило на фронті по різні сторони. Володимир був під боями в Зеленополье, як раз тоді як їх бригаду розстріляли з боку російських найманців. Тоді дуже багато наших хлопців загинуло. Володя пережив багато. З-за всіх цих переживань, стресів і недосипання, напевно і розвинулась у нього хвороба. Вже потім після демобілізації, як пішов служити за контрактом, у нього виявили дуже великий цукор в крові. Розвинувся діабет», – розповів про покійного побратим Володимир Хлян.

Також він додав, що здоров’я Володимира різко погіршився кілька днів тому. Його забрали в лікарню, де він і помер.