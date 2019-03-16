Американський генерал став командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі

Зараз генерал відповідає за повітряну оборону 29 країн.



Північноатлантична рада призначила на посаду Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Тода Уолтерса.

Зараз генерал Волтерс виконує обов’язки командира Повітряного командування Альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі і Африці зі штаб-квартирою в німецькому авіабазі Ramstein, а також відповідає за повітряну і протиракетну оборону 29 країн – членів НАТО.

Згідно з процедурою, призначення повинен схвалити Сенат, після чого генерал Волтерс змінить на цій посаді генерала армії США Кертіса Скапаротти.

Церемонія зміни командування відбудеться навесні 2019 року в Монсі, Бельгія.