В Парижі “жовті жилети” підпалили банк

Поліція здійснила 64 затримання.

Поліція провела 64 затримання під час демонстрації учасників руху “жовтих жилетах” у французькій столиці Парижі.

Крім того, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер повідомив у Twitter про пожежу, що сталася в одному з відділень банку в центрі Парижа під час демонстрацій.

“Пожежники і наші сили безпеки тільки що евакуювали всіх мешканців будинку”, – написав він, додаючи, що вогонь був взятий “під контроль”.

“Особи, які вчинили цей акт, не є ні протестувальниками, ні бандитами: вони вбивці”, – додав він.

Повідомляється, що на демонстраціях в Парижі були присутні від 7000 до 8000 людей, в тому числі 1500 “дуже буйних”.