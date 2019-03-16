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Тіло замордованого чоловіка виявили у лісосмузі на Кіровоградщині

16.03.2019

У лісосмузі, яка знаходиться за кладовищем неподалік лісомеліорації в Новоукраїнці, знайшли тіло чоловіка.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

На тілі були помітні ознаки насильства.

Труп направлено на тимчасове зберігання в морг Новоукраїнського районного відділення судово-медичної експертизи КЗ “Кіровоградське обласне бюро СМЕ”.

Для встановлення остаточної причини смерті Бобринецький районний суд призначив у кримінальному провадженні судово-медичну експертизу. Ведеться слідство.

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