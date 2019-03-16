У Кіровоградській області під час гасіння пожежі знайшли труп чоловіка

У Новоархангельському районі Кіровоградської області сталася чергова побутова трагедія. Під час гасіння пожежі в квартирі рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в прес-службі обласної служби порятунку.

Так, виклик про допомогу надійшов на пульт «101» 15 березня близько полудня.

Горіла одна з квартир на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку по вул. Івана Франка в с. Торговиця Новоархангельського району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу в квартирі горів матрац і електричний обігрівач. На місці пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина 1946 р. Силами пожежників у 12:02 пожежа була локалізована та о 12:23 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 4 чоловіка особового складу, 1 одиниця техніки 31-ї Державної пожарноспасательной частини смт Новоархенгельськ та місцева пожежна команда с. Нерубайка.

Причину пожежі та обставини загибелі громадянина з’ясовують фахівці.