На Харківщині зловили росіянина, підозрюваного у вбивстві п’ятому ятьох людей у Чечні

У Харківській області затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві та зберіганні зброї і боєприпасів.

Росіянин з 20 лютого перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу і Європолу. Його звинувачують у вбивстві п’яти людей у станиці Первомайській Грозненського району Чеченської Республіки 2008 року. За скоєння злочинів зловмиснику загрожує довічне ув’язнена язнення.

Він був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Громадянина РФ заарештували на 40 діб.