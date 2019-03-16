Корпусу ручних гранат, підривники, постріли до гранатометам, порохові заряди і патрони вилучили у торговця зброєю на Харківщині, — НПУ

44-річного зловмисника затримали 15 березня в місті Чугуєві під час збуту боєприпасів.

Слідчими Зміївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. В даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Оперативні дії проводилися працівниками Управління карного розшуку та Зміївського відділу поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Слідчі дії тривають.