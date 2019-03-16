Задихнувся від чадного газу: під Харковом знайшли труп 36-річного чоловіка

Житель села Наталина Харківської області помер від отруєння чадним газом. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.

14 березня о 9:00 жінка розповіла поліцейським, що її 36-річний чоловік закрився в гаражі, в машині з заведеним двигуном і нікому не відкриває.

За словами начальника Красноградського відділу поліції Олексія Стрільця, на місці події поліцейські разом з батьком чоловіки відкрили двері гаража і виявили в салоні автомобіля тіло без ознак життя.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Слідчі встановлюють всі обставини події.