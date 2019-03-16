Азовське море чекає катастрофа: у Росії прогнозують біду через Кримського моста

Після появи Кримського моста водообмін між Чорним і Азовським морями порушився, Керченську протоку в перспективі може стати болотом, а Азовському морю загрожує доля знищеного Аральського.

Про це попередив старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар.

За словами вченого, Керченська протока поступово дрібніє. «На фарватері зменшуються глибини за рахунок наносів, вже офіційно глибина зменшилася на півтора метра», — розповів Медовар в інтерв’ю Obozrevatel.

«Азовське море і так вже зазнає серйозних збитків, там гине фауна, тому що зменшилася протягом протоки і зменшився водообмін. Тому в перспективі Азовське море може спіткати доля Аральського моря, від якого нічого не залишилося», — не виключає гідрогеолог.

За словами інженера, розчищення протоки могла б виправити ситуацію, але всі відходи чомусь не скинули у відкритому морі, а поруч з протокою, звідки їх знову принесло течією до каналу.