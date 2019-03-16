У Парижі затримано більше 200 осіб

Сьогоднішні акції ознаменувалися відновленням насильства.

Сьогодні в Парижі (Франція) в ході жорстких зіткнень правоохоронці затримали понад 200 учасників антиурядової акції протесту “жовтих жилетів”.

Так, згідно з повідомленням паризької прокуратури, були затримані 237 осіб. В ході зіткнень поранення отримали 60 осіб, у тому числі 17 співробітників поліції, пожежний та 42 протестувальників.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ Франції, по всій країні на вулиці вийшли понад 32 тис. демонстрантів (у тому числі кілька десятків тисяч в Парижі).

Сьогоднішні акції ознаменувалися відновленням насильства і значним збитком, нанесеним Парижу.

Так, в ході протесту був підпалений відомий ресторан на Єлисейських полях fouquet’s. Перед цим він був розгромлений особами, які приєдналися до учасників 18-ї акції “жовтих жилетів”.