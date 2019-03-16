У Львові патрульний заліз через кватирку в квартиру, щоб врятувати самогубцю

У Львові патрульний поліцейський врятував дівчину, яка збиралася звести рахунки з життям, закрилася в квартирі і проковтнула сильнодіючі таблеток.

Щоб запобігти самогубство, інспектору довелося скористатися балконом на другому поверсі, розбити скло і пробиратися в квартиру через кватирку. Діяти довелося дуже швидко, оскільки прийняті дівчиною ліки почали діяти і жертва до моменту прибуття патрульних вже втратила свідомість.

Відео операції з порятунку людини опублікувала патрульна поліція Львівської області.

Постраждалу вдалося врятувати. Патрульний залишався з нею до прибуття «швидкої допомоги», а потім львів’янку передали медикам. Дівчина перебуває під наглядом лікарів.