Співає Дмитро Павличко на своєму творчому вечорі агітував за Порошенка

У Богуславі на Київщині під час творчого вечора українського поета Дмитра Павличка здійснювалась агітація на користь кандидата у президенти Петра Порошенка.

Захід, на якому були присутні глядачі переважно з бюджетних установ, відбувався у районному будинку культури.

Зазначається, що він не був заздалегідь анонсований, втім, у глядацькому залі було багато людей.

«Після спілкування з деякими глядачами, можна було припустити, що більшість присутніх — працівники бюджетних установ. Альо відвідати захід вільно могли і всі інші», — йдеться у повідомленні.

«Творчий вечір» почався з представлення самого поета і частково його творчості, однак вже через короткий проміжок часу Дмитро Павличко почав згадувати кандидата у президенти Петра Порошенка. До прикладу, розповідав, що був його довіреною особою. У розмові культурний діяч згадує ще одного кандидата у президенти — Руслана Кошулинського та політичну партію ВО «Свобода», зазначаючи, що їхні погляди сходяться з його ідеологією.

За його словами, Кошулинський має «право і необхідність» поєднатися з Петром Порошенком, тому що, як зазначив Павличко, «армія Петра Порошенка бореться за ті самі ідеали, що й партія «ВО «Свобода».

Під час свого виступу співає розповідав також біографію Петра Порошенка, наголошував на тому, що інші кандидати його дискредитують.

Крім того, він заявив на розвитку армії й української мови, назвавши це заслугами чинного президента.

У підсумку Павличко відкрито закликав голосувати за вищезгаданого кандидата у президенти: «Якщо ми зараз не виграємо, ми, це значить — ви, народ, буде вирішувати це питання, то я думаю, що ми попадемо дуже надовго у таку ситуацію, коли Україні, як державі, буде поламано крила».

В ОПОРІ наголосили, що даний захід, який позиціонувався як творчий вечір українського поета, а нічого агітаційним заходом, має бути перевірений правоохоронними органами на предмет його фінансування.