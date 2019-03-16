У суботу, 16 березня, в роботі месенджера Telegram стався серйозний збій, в результаті якого десятки тисяч користувачів не змогли увійти в свої акаунти.

У Telegram запевнили, що ніякі дані користувачів не будуть загублені.

«Близько 70 тис. наших користувачів тимчасово бачать свою обліковий запис як «віддалену» через проблеми з сервером. Ваші дані не загублені, скоро все повернеться в норму. Якщо ви вже встигли створити новий обліковий запис, то не хвилюйтеся — ми замінимо її вашим первинним обліковим записом», — наголошувалося в повідомленні.

Найбільше з проблемами зіткнулися європейські користувачі, зокрема, в Україні, Італії, Іспанії, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі. Проблеми також виникли у користувачів у Бразилії, США і Туреччини.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з надсиланням або отриманням повідомлень (46 %). Ще 40 % повідомляють про неможливість підключитися до Telegram.

Карта: Скріншот

Фото: Скріншот