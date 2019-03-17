Супрун розповіла, чому в XXI столітті абсурдно відмовлятися від вакцинації

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснила, чому в наш час абсурдно відмовлятися від вакцинації і кому насправді вигідні вакцини.

«Не у всіх випадках лікування або запобігання хвороб ми можемо говорити про беззастережну дієвість. Але це жодним чином не стосується вакцин. Вакцини працюють. Вони врятували мільйони життів, і це доведено. Незважаючи на наявність цих доказів, люди свідомо відмовляються від щеплень. У деяких випадках недовіру до вакцин досягає абсурдної межі», — написала Супрун.

Глава Моз повідомила, що нещодавно Центр з контролю і профілактики захворювань США опублікував інформацію про першому педіатричному разі правця за останні 30 років. Це сталося в штаті Орегон в 2017 році.

Шестирічний хлопчик, у якого не було жодного щеплення, поранився під час гри на фермі. Батьки дитини не звернулися до лікаря, а самостійно промили і зашили рану. Через шість днів у малюка стали проявлятись типові симптоми правця: епізоди плачу, стиснення щелепи і мимовільні спазми м’язів.

«Лише через деякий час, коли у хлопчика почалися проблеми з диханням, батьки звернулися за медичною допомогою. Щоб врятувати дитину потрібно було 57 днів стаціонарної допомоги, включаючи 47 днів у відділенні інтенсивної терапії. Лише на 44 день хлопчик зміг дихати самостійно. Через місяць після стаціонарної реабілітації він повернувся до свого звичайного життя. Витрати на лікування цього випадку склали понад 811 тис. дол. — без урахування повітряної перевезення до медичного закладу, реабілітації та амбулаторного супроводу лікування. За підрахунками ця сума була в 72 рази більше, ніж середня сума вартості дитячої госпіталізації. Хоча хвороба можна було запобігти щепленням», — зазначила Уляна Супрун.

За її словами, найбільше обурення у цій ситуації викликає позиція батьків. В процесі лікування хлопчику вводили протиправцеву сироватку і звичайну вакцину АКДП. Однак після виписки дитини з лікарні батьки категорично відмовилися від повторної планової вакцинації.

«Незважаючи на те, що довелося пережити їх дитині, вони залишилися противниками вакцин», — написала Супрун.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я підкреслила, що «поширення фейків, антинаучного марення й стійку недовіру до вакцин створюють реальну загрозу для життя людства». Адже батьки, які відмовляються щепити свою дитину, наражають на небезпеку не тільки його життя, але і життя людей поруч.

У той же час, за словами Супрун, це своєрідне спростування міфу про збагачення фармкомпаній на продажу вакцин.

«Запобігти витрати на лікування хлопчика можна було з допомогою щеплення, яку за календарем всі отримують безкоштовно. В результаті було витрачено сотні тисяч доларів на ліки і медичний супровід. В такому випадку компаніям було б вигідніше лікувати хворобу, ніж її попередити», — зазначила глава Моз.

Уляна Супрун вважає, що такі історії в XXI столітті говорять про велику проблему.

«Люди відмовляються мислити критично, звертатися до фактів і не аналізують інформацію. Це перше, що ми повинні робити у всіх питаннях щодо здоров’я. Тому так важливо поширювати достовірну інформацію з перевірених джерел і включати критичне мислення, коли мова йде про вакцинацію», — написала Уляна Супрун.

Вона зазначила, що в Україні достатньо якісних і ефективних вакцин, закуплених за кошти платників податків, щоб вакцинувати всіх безкоштовно. В тому числі і проти правця. За календарем профілактичних щеплень від цієї хвороби діти повинні щепитися в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі дитини потрібно ревакцинировать кожні 10 років.

«Таке щеплення можна отримати у сімейного лікаря. Перевірте календар профілактичних щеплень та плануйте візит до лікаря, якщо потрібно надолужити вакцинацію. Адже це єдиний засіб безпечно і ефективно запобігти хворобі», — порадила глава українського Моз.