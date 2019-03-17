Samsung почне продаж ноутбуків з стилусами: ціна і основні характеристики

Компанія Samsung з 17 березня почне продаж Notebook 9 Pen і Notebook 9 Pro. Ці ноутбуки оснащені стилусами для творчої роботи.

Notebook 9 Pen поставляється відразу зі стилусом S Pen. Ця модель буде доступна в двох розмірах – з 13-дюймовим та 15-дюймовим дисплеєм. Ноутбук працює на процесорі Intel Core i7 восьмого покоління і на ньому відразу встановлена операційна система Windows 10 Home, інформує blog.allo.ua.

Він підтримує функцію швидкої зарядки, а ємності його батареї вистачить на 15 годин автономної роботи. Samsung Notebook 9 Pen підтримує систему розпізнавання осіб і має сканер відбитків пальців. Вартість цього пристрою варіюється від $1400 до $1800 залежно від розмірів і конфігурації.

Модель буде доступна в двох розмірах – з 13-дюймовим та 15-дюймовим дисплеєм

У свою чергу Samsung Notebook 9 Pro отримав стилус Active Pen, який підтримує більше 4 тис. рівнів чутливості натискання. З ним можна писати, малювати і креативити як в робочих цілях, так і для задоволення. Ноутбук має ультратонкий корпус і 13-дюймовий дисплей.

Він працює на процесорі восьмого покоління Intel Core i7, а також управляється Windows 10 Home. Акумулятор дозволяє працювати в автономному режимі до 14 годин. Варто Notebook 9 Pro від $1100 до $1300. Поки дані моделі будуть доступні тільки в США.

Акумулятор дозволяє працювати в автономному режимі до 14 годин

Раніше повідомлялося, що Samsung представила новий Notebook 9 Pro. Незважаючи на металевий корпус і тонкі рамки, попередні ноутбуки компанії виглядали дешево. Тепер все по-іншому. На зміну «зализанным» формам прийшли суворі лінії. Металевий корпус із сплаву магнію та алюмінію більше не схожий на пофарбований пластик і надає Samsung Notebook 9 Pro преміальний вигляд.

Всередині — потужний шестиядерний процесор Intel Core i7-8565U з інтегрованою графікою UHD 620, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ. Інших конфігурацій поки не заявлено, хоча версія хоча б з 16 ГБ ОЗП не завадила б. 13.3-дюймовий Full HD-дисплей підтримує сенсорне введення. В комплект поставки входить активний стилус, але слота для нього немає — перо доведеться носити окремо.

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Технології

По боках розташувалися два порти Thunderbolt 3 і звичайний USB-C, 3.5-мм роз’єм для гарнітури, кардрідер для microSD (чому не SD, Samsung?) і кнопка живлення зі сканером відбитків пальців. Акумулятор 55 Вт·год підтримує швидку зарядку.

Про ціну і терміни виходу Samsung Notebook 9 Pro виробник скромно замовчує. Другий «новинкою» став вже відомий нам ноутбук з ретро-дизайном Samsung Notebook Flash з цінником від $350 за базову модифікацію з Intel Celeron N4000, 4 ГБ оперативки і накопичувачем eMMC на 64 ГБ.

Нагадаємо, що Samsung випустила конкурента MacBook.

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