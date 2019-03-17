Opel тестує оновлений седан Insignia 2020: що відомо

Німецька среднеразмерная новинка повинна отримати двигуни французького концерну Groupe PSA.

Наступні кілька років будуть дуже важливі для компанії Opel. Німецький бренд, який в даний час є частиною французького Groupe PSA, стоїть на порозі найбільшого перетворення за всю свою історію, пише avtoblog.ua.

Цей процес почнеться з нового покоління хетчбека Corsa, який отримає французьку платформу, після чого продовжиться оновленою версією флагманської моделі бренду, середньорозмірної Insignia.

Німецька новинка повинна отримати двигуни французького концерну PSA Groupe

На цих знімках відображена ще одна версія моделі – мова йде про Insignia Grand Sport. Примітно, що прототип має камуфляж тільки в передній своїй частині. Маскування не дозволяє нам розглянути автомобіль у всіх подробицях, хоча у нас вже є досить гарне уявлення про те, чого ж чекати.

Insignia другого покоління, швидше за все, отримає нову решітку радіатора, щоб відповідати вдосконаленого дизайну решти модельного ряду Opel. Передні фари отримають більш гладку форму і нову графіку. В той час, як версії моделі початкового рівня отримають галогенні лампи, а більш дорогі версії будуть оснащені світлодіодним оптикою.

Передні фари отримають більш гладку форму і нову графіку

Згідно з останніми чутками, Insignia перейде на двигуни Groupe PSA. Звичайно, всі агрегати будуть відповідати європейським нормам щодо викидів Euro 6d-TEMP – це означає, що бензинові двигуни також отримають сажовий фільтр. Буде цікаво подивитися, чи отримають автомобіль також нові мотори, оскільки ті агрегати, які він використовує сьогодні, розробляються або вводяться в експлуатацію американським концерном General Motors.

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Технології

Раніше повідомлялося, що в Мережу потрапили фото нового мінівена Opel Zafira Life 2019. На Брюссельському мотор-шоу відбудеться світова прем’єра нового мінівена Opel/Vauxhall Vivaro Life 2019. Крім іншої зовнішності, машина порадує і новаціями всередині.

Одна з гучних світових прем’єр прийдешнього Брюссельського мотор-шоу, який відкривається 18 січня – мінівен Opel Zafira Life 2019 року. Для британського ринку модель буде випускатися під брендом Vauxhall. Машина істотно відрізняється дизайном від свого попередника.

Новинка отримала зовнішність а-ля Сitroen Spacetourer/Peugeot Traveller – про це говорять вузькі фари, форма решітки радіатора, пухкі надкрыдки і оформлення задньої частини.

Opel/Vauxhall входить з недавнього часу до групи PSA, а тому не дивно, що в основі Zafira Life 2019 лежить спільна платформа PSA EMP2. Модель запропонують у двох варіантах по довжині кузова – 4,95 м і 5,30 м.

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