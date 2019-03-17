Opel тестує оновлений седан Insignia 2020: що відомо

Німецька среднеразмерная новинка повинна отримати двигуни французького концерну Groupe PSA.
Наступні кілька років будуть дуже важливі для компанії Opel. Німецький бренд, який в даний час є частиною французького Groupe PSA, стоїть на порозі найбільшого перетворення за всю свою історію, пише avtoblog.ua.
Цей процес почнеться з нового покоління хетчбека Corsa, який отримає французьку платформу, після чого продовжиться оновленою версією флагманської моделі бренду, середньорозмірної Insignia.
На цих знімках відображена ще одна версія моделі – мова йде про Insignia Grand Sport. Примітно, що прототип має камуфляж тільки в передній своїй частині. Маскування не дозволяє нам розглянути автомобіль у всіх подробицях, хоча у нас вже є досить гарне уявлення про те, чого ж чекати.
Insignia другого покоління, швидше за все, отримає нову решітку радіатора, щоб відповідати вдосконаленого дизайну решти модельного ряду Opel. Передні фари отримають більш гладку форму і нову графіку. В той час, як версії моделі початкового рівня отримають галогенні лампи, а більш дорогі версії будуть оснащені світлодіодним оптикою.
Згідно з останніми чутками, Insignia перейде на двигуни Groupe PSA. Звичайно, всі агрегати будуть відповідати європейським нормам щодо викидів Euro 6d-TEMP – це означає, що бензинові двигуни також отримають сажовий фільтр. Буде цікаво подивитися, чи отримають автомобіль також нові мотори, оскільки ті агрегати, які він використовує сьогодні, розробляються або вводяться в експлуатацію американським концерном General Motors.
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Технології
Раніше повідомлялося, що в Мережу потрапили фото нового мінівена Opel Zafira Life 2019. На Брюссельському мотор-шоу відбудеться світова прем’єра нового мінівена Opel/Vauxhall Vivaro Life 2019. Крім іншої зовнішності, машина порадує і новаціями всередині.
Одна з гучних світових прем’єр прийдешнього Брюссельського мотор-шоу, який відкривається 18 січня – мінівен Opel Zafira Life 2019 року. Для британського ринку модель буде випускатися під брендом Vauxhall. Машина істотно відрізняється дизайном від свого попередника.
Новинка отримала зовнішність а-ля Сitroen Spacetourer/Peugeot Traveller – про це говорять вузькі фари, форма решітки радіатора, пухкі надкрыдки і оформлення задньої частини.
Opel/Vauxhall входить з недавнього часу до групи PSA, а тому не дивно, що в основі Zafira Life 2019 лежить спільна платформа PSA EMP2. Модель запропонують у двох варіантах по довжині кузова – 4,95 м і 5,30 м.
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