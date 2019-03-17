Фотограф опублікував знімки, зроблені з повітря: це дивно

В Мережі опубліковані фото, зроблені з повітря.
Знімки зроблені фотографом Робертом Б. Хаасом, передає Хроніка.Інфо. Він протягом 17 років фотографує з Землі.
Аляска: басейн так званого Червоного льодовика.
Норвегія і промислові відходу біля одного з островів.
Ісландія: темні хмари.
Сліди для стежки лосів.
Затока Ботния в Швеції.
Сліди снігохода на снігу.
Пейзаж сфотографувати не так просто, як може здатися на перший погляд. Професійний фотограф Деклана ‘ Нейл дав кілька порад, які допоможуть зберегти навколишнє красу навіть новачку:
1. Фото повинно бути «промовистою». Подумайте про те, що саме ви зможете розповісти, зробивши той чи інший кадр. Можливо, варто спочатку поспостерігати за грою світла і зміною форм навколишньої природи.
2. Знімайте на світанку. У цей час світло може змінюватися від попелясто-рожевого до тепловато-бежевих відтінків, і ви ніколи не вгадаєте заздалегідь, з чим вам пощастить. Саме рано вранці можна зловити самі незвичайні хмари і інші ефекти.
3. Озирніться навколо. Не завжди очевидний кадр — найкращий. Шукайте ракурс, завжди розглядайте місцевість під кількома кутами.
4. Не нехтуйте пост-обробкою. Виберіть одну або кілька улюблених комп’ютерних програм і досконально розберіться в їх можливостях.
5. Але і відмовтеся від «глобальної» редактури. Нехай природа говорить сама за себе, не «вилизуйте» знімок за допомогою фільтрів і вау-ефектів. Фото має бути живим, а не штучним.
6. Знімайте навіть на смартфон. Звичайно, для професійної сесії знадобиться спеціальна апаратура, але не втрачайте можливість зробити знімок тим, що у вас під рукою. Головне: відображайте вашу власну точку зору, і неважливо, чи будете ви знімати на дорогу «зеркалку» або простеньку мильницю.
Нагадаємо, які речі не можна фотографувати — щоб не накликати на себе неприємності.
Як повідомляв Hyser, колекціонер поділився рідкісними історичними фотографіями 19 століття.
Також Hyser писав, що фотограф зробив знімок століття», піймавши в кадр унікального леопарда.