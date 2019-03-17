Вчені вирахували безпечну дозу алкоголю

Кожна «зайва» доза алкоголю підвищує ризики захворіти онкологією.

Без шкоди для здоров’я можна випивати не більше однієї стандартної порції алкоголю (10 грамів чистого етанолу) в день. До такого висновку прийшли вчені з Королівського університету в Белфасті в Північній Ірландії, пише Ukrhealth.

Дослідники виявили, що при дотриманні саме такої норми спостерігається найнижчий рівень розвитку злоякісних пухлин, порівняно з іншими питущими.

100 мл сухого вина в день — гранична доза

А ось з кожною наступною дозою ймовірність захворювання деякими видами раку пропорційно зростає.

Дослідження проводилося серед 99,6 тисячі осіб. Рівень вживання алкоголю з’ясували за допомогою опитувальника, який добровольці заповнили в 1998-2000 роках. Згодом вчені спостерігали за експериментальною групою протягом дев’яти років.

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За цей час рак був діагностований у 12,5 тисяч осіб, понад 9 тисяч з них померли. Аналіз статистики захворювань і вживання алкоголю і виявив цю цікаву кореляцію.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 10 г чистого спирту (етанолу) приблизно відповідає:

– 30 мл горілки, коньяку, віскі, бренді або рому (40% об.);

– 75 мл міцного солодкого вина, портвейну або вермуту (17-20% об.);

– 100 мл червоного або білого сухого вина, в тому числі і шампанського (11-13% об.);

– 250 мл пива (5% про.).

За рекомендаціями ВООЗ, гранична норма для чоловіків становить не більше 40 г чистого спирту в день, а для жінок -30 грамів. Але це за умови, якщо людина вживає алкоголь не частіше 5 разів на тиждень, тобто як мінімум два дні обходиться без краплі спиртного.

З наукової точки зору, алкоголь шкідливіший марихуани — але продається він мало не кожному розі

Втім, наголошують медики, допустима доза також залежить від індивідуальних особливостей організму: маси тіла, наявності хронічних захворювань, стану серцево-судинної системи і т. д.

Не варто випускати з уваги, що шкода від алкоголю легко недооцінити. Спиртне токсичний, викликає фізичну залежність, міністерство охорони здоров’я США зараховує його до відомих канцерогенів.

Цікаво, що, з наукової точки зору, від алкоголю шкоди набагато більше, ніж від тієї ж марихуани. І, тим не менш, спиртне досі можна вільно купити практично в будь-якому магазині при досягненні 21 року, а слабоалкогольні напої — і зовсім з 18-ти років.

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