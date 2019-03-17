Інженери придумали супергубку, яка літрами поглинає питну воду з повітря

Одного кілограма нового матеріалу вистачить, щоб забезпечити потреби цілої родини.

Витрачати електрику при цьому не потрібно — достатньо сонячного світла. Вже сьогодні брак питної води стала однією з найбільших проблем людства, особливо в бідних регіонах. Майбутні кліматичні зміни зроблять цю проблему тільки серйозніше. Також нестача води створює серйозні проблеми в рослинництві, пише портал agrarii-razom.

Рішенням проблеми може стати розробка інженерів з Техаського університету в Остіні: технологія ефективної конденсації води, що міститься в повітрі. В основі технології лежить суміш полімерних гидрогелей, які поглинають з повітря і утримують воду в значних обсягах.

Витрачати електрику при цьому не потрібно — достатньо сонячного світла

«Супергубка» пасивно вбирає вологу, довго зберігає її і віддає при впливі тепла. Щоб отримати воду, достатньо на п’ять хвилин залишити матеріал на сонячному світлі. За словами авторів розробки, кілограм гидрогельной суміші може увібрати в себе 50 літрів води в добу.

Цього достатньо, щоб забезпечити потреби всієї сім’ї без витрат електроенергії. Інженери сподіваються, що новий матеріал стане основою для компактних і недорогих фільтрів. Вони стануть в нагоді мешканцям посушливих регіонів, захистять рослини від посухи, а також рятувальникам, що ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій.

Новий матеріал стане основою для компактних і недорогих фільтрів

Раніше повідомлялося, що медики пояснили, чому не можна кип’ятити воду кілька разів. Найчастіше люди лінуються міняти воду в чайнику, тому якщо там залишається хоч трохи води, кип’ятять її знову.

Численні дослідження кип’яченої води показують, що важкі метали не зникають при термічній обробці води і можуть вступати в реакції між собою.

Досить часто в офісах і на підприємствах одну і ту ж воду кип’ятять кілька разів. Другим і третім кип’ятінням ми лише зменшуємо кількість корисних сполук кисню, а вода втрачає свої корисні властивості. Така вода хоч і не впливає згубно на організм, але і користі не приносить.

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Також з’явилася інформація про те, що медики назвали симптоми, коли вода набагато ефективніше таблеток. Таким чином, багато нездужання хворобливі стани можна усунути, якщо пити достатню кількість води. Навіть невелике зневоднення організму – на 1-2% від маси тіла – може спровокувати помітні симптоми.

Нагадаємо, що дослідники знайшли нове цілющу властивість води.

Раніше Hyser повідомляв, що Супрун розвінчала популярний міф про воду.

Також Hyser писав, що кип’ячена вода може перетворитися на отруту.