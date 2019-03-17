Dragon-2 успішно зістикувався з МКС: це революційний крок

Dragon-2 з манекеном Ріплі успішно зістикувався з МКС.

Перед стикуванням корабель виконав серію маневрів. Директор NASA назвав запуск розробленої SpaceX капсули революційним кроком на шляху до польотів людства на Місяць і Марс, інформує dw.com.

Перший приватний космічний корабель багаторазового використання Dragon-2 (Crew Dragon) для пілотованих польотів у неділю, 3 березня, успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Директор NASA назвав запуск революційним кроком на шляху до польотів на Місяць і Марс

Через дві години після стикування астронавти МКС змогли потрапити всередину капсули. Для того, щоб взяти проби повітря в капсулі, вони одягнули кисневі маски. Через дві години після стикування капсули Dragon-2 МКС екіпаж — канадець Сен-Жак і росіянин Кононенко — змогли потрапити всередину капсули і взяти проби повітря.

Розроблений приватною американською компанією SpaceX корабель Crew Dragon був запущений у випробувальний політ з мису Канаверал у Флориді в ніч на 2 березня. Директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн розцінив запуск як «революційний крок на шляху до польотів людства на Місяць, Марс і за їх межі».

Корабель Crew Dragon був запущений у випробувальний політ 2 березня

«Тиха ніч на МКС перед настанням нової ери космічних польотів», — написала американський астронавт, учасниця 57-ї і 58-ї довготривалих експедицій станції Енн Макклейн у своєму мікроблозі Twitter.

У спеціальній семимісцевою капсулі для астронавтів на борту Crew Dragon знаходиться одягнений у скафандр манекен, якого засновник SpaceX Ілон Маск назвав Ріплі (по імені персонажа фільму «Чужий» британського режисера Рідлі Скотта). Датчики на манекені дозволять виміряти перевантаження, які чекають майбутніх астронавтів.

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Технології

Crew Dragon є вдосконаленою версією багаторазового космічного корабля Dragon виробництва компанії SpaceX, з допомогою якого на МКС неодноразово доставлялися вантажі. Вже в 2019 році NASA планує здійснювати запуски апарату Crew Dragon з екіпажем. Перший з них очікується в липні.

SpaceX поряд з американською корпорацією Boeing бере участь у програмі NASA Commercial Crew Program, мета якої — доставка астронавтів у космос.

Нагадаємо, що космічний корабель Dragon успішно повернувся на Землю.

Раніше Hyser повідомляв, що SpaceX показала запуск першого приватного корабля до МКС.

Також Hyser писав, що NASA перенесла старт корабля Crew Dragon до МКС.