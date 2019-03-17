Хропіння викликає смертельне захворювання: це тривожний сигнал

Нічний хропіння є симптомом смертельно небезпечної хвороби.

Мова йде про недоумии і проблем з пам’яттю, передає Ukrhealth. Такий висновок зробили австралійські вчені. Вони прийшли до висновку, що так зване лбструктивное апное, ознакою якої є хропіння, провоцируе6т зниження деяких частин мозку.

Причина полягає в тому, що апное знижує кисень у крові. Якщо цей процес стає систематичним, то він провокує зміни в мозку.

Висновок зроблений на підставі досліджень 83 осіб старше 50 років. Також п’ятдесят відсотків ризику розвитку деменції мають ожиріння, куріння, а також депресивні розлади.

Нагадаємо серйозні причини хропіння:



1 група – це порушення архітектоніки порожнини носа, навколоносових пазух або неба. Інакше кажучи, коли є якісь проблеми, пов’язані з анатомічними складнощами. Цю групу причин легко діагностувати і впоратися з ними за допомогою ЛОР-хірургії.

2 група – неврологічні причини. Ця проблема більш серйозного характеру, тому що можуть бути неврологічні хвороби або пухлиноподібні утворення, і в цих випадках потрібне серйозне обстеження.

3 група – це причини, пов’язані з різними чинниками. Наприклад, ожиріння. Людина, яка важить більше 100 кілограмів, однозначно буде хропіти. Якщо він схудне, то проблема зникне. Також в цю групу входять літні люди, і ті, у кого знижена функція щитовидної залози.

Сьогодні існує діагностика порушень сну, хропіння та синдрому обструктивного апное – це полисомнографическое обстеження, яке проводять під час нічного сну. Пацієнт проводить ніч в клініці під відео — і аудионаблюдением з фіксуванням роботи серця і руху повітря через дихальні шляхи.

“Бувають такі випадки, коли хропіння пов’язаний з образом життя – куріння, прийом снодійних і седитативных препаратів, зловживання алкоголем і фаст-фудом, перевтома, дефіцит сну”, — підсумував лікар.

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Технології

Наукова робота показала, що хропіння уві сні послаблює здатність мозку кодувати або консолідувати деякі типи життєвих спогадів, що ускладнює людям згадувати деталі з минулого. Сканування мозку людей з хропінням уві сні показує, що вони мають значну втрату сірого речовини з областей, які перетинаються з мережею автобіографічної пам’яті.

Нагадаємо, що вчені назвали ідеальну позу для здорового сну.

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