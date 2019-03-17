Qatar Airways запустила на своєму сайті чат-бота: що можна дізнатися

Qatar Airways запускає свого чат-бота.

Авіакомпанія назвала чату-бота Dana, передає News finance. Поки послуга доступна поки що лише англійською мовою. Її завдання інформувати людей і надавати необхідну інформацію про рейс, статус ручної поклажі.

У нього можна дізнатися статус рейсу. Для того, щоб запустити бота — потрібно активувати кнопку в нижньому лівому куті сторінки.

Нагадаємо, один з пасажирів зірвав авіарейс, кинувши в двигун літака монетки — «на удачу».

Інцидент стався 17 лютого в Східному Китаї.28-річний чоловік на прізвище Лу подорожував з дружиною та однорічною дитиною. Перед зльотом він зізнався, що кинув у двигун літака дві монети номіналом 1 юань в надії на те, що політ пройде без пригод.

В цілях безпеки рейс довелося скасувати. Таким чином, з-за забобонів чоловіки 162 пасажири були змушені затриматися в аеропорту, а авіакомпанія Lucky Air втратила 140 тисяч юанів (понад 20 тисяч доларів).

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Технології

Винуватець був затриманий владою, авіакомпанія подала на нього в суд.

Експерти попередили, що кидати монети у двигун дуже небезпечно.

«Це піддає пасажирів серйозному ризику. Двигун може втратити швидкість і навіть стихнути прямо в повітрі під час польоту», — пояснив професор Інституту цивільної авіації в Китаї Оуян Цзе.

Цікаво, що в Китаї це вже не перший подібний випадок. У червні 2017 року за киданням монет в двигун зловили 80-річну жінку в шанхайському аеропорту Пудун, але звинувачувати її не стали через поважного віку. Кілька місяців потому інша 76-річна жінка Аньцине (провінція Аньхой) шпурнула кілька монет в двигун, з-за чого літак був знерухомлений. Техніки зуміли витягти дріб’язок з двигуна, але вирішили не ризикувати і скасували рейс.

Авіакомпанія Luck Air закликала людей виконувати закони і правила цивільної авіації і не наражати себе та інших пасажирів смертельному ризику.

«Кидання монет не тільки не принесе вам удачі, але й поставить під загрозу безпеку польотів і може відправити вас у в’язницю. Вас можуть оштрафувати і притягнути до відповідальності», — підкреслили в компанії.

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