За останню добу в зоні проведення ООС загинув один військовий

За останню добу, 16 березня, в районі проведення ОНС в результаті обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці Facebook.

Бойовики незаконних збройних формувань двічі порушували режим тиші, застосовуючи зброю, заборонену мінськими домовленостями. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Хутір Вільний.

За даними розвідки, два бойовики були ліквідовані і ще двоє поранені.

З початку поточної доби обстрілу позицій українських військ не зафіксовано.