МЗС Туреччини: Український Крим анексований РФ. Ми не визнаємо це порушення міжнародного права

МЗС Туреччини зробив офіційну заяву з нагоди 5-ї річниці анексії Криму РФ, в якій підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання окупації півострова і необхідність захисту прав кримських татар. Про це говоритсяв заяві на веб-сторінці міністерства.







«Українська Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією в порушення міжнародного права на підставі незаконного референдуму, який відбувся п’ять років тому (16 березня). З цього приводу ми ще раз підтверджуємо, що не визнаємо стан речей, змінене цим актом де-факто і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», — йдеться в заяві.



Відзначається також, що дотримання прав кримських татар, корінного населення Криму залишається пріоритетом Туреччини. «Ми будемо продовжувати надавати підтримку кримським татарам, щоб вони могли жити в спокої та безпеці на їх історичній батьківщині, зберігаючи ідентичність», — наголошується в тексті заяви.