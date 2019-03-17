Німецькі вчені: Моцарт і важкий рок знижують тиск

Дослідження німецьких вчених показують, що музика допомагає знизити артеріальний тиск, причому не тільки класика, але і важкий рок.

За повідомленням Deutsche Welle, в ході досліджень 240 чоловік у віці від 25 до 75 років, які не страждають серцевими захворюваннями і підвищеним тиском, поділили на чотири рівні групи (чоловіків та жінок різного віку у кожній групі було порівну). Дві групи слухали музику, дві інші, контрольні, провели стільки ж часу в повній тиші.

Однією з «слухають» груп включили 3-ю оркестрову сюїту Баха і рок-композицію «Indestructible» американської метал-групи Disturbed. Іншій групі пропонувалося послухати симфонію № 40 Моцарта, вальси Штрауса і пісні шведського квартету АВВА. Крім того, в рамках проекту вчені перевіряли реакцію на дитячий плач, тріск електропили, шум пилососа або звук відбійного молотка. Незалежно від гендерної приналежності або віку, тиск в групах, слухали музику, відчутно знижувався, констатує керівник проекту, причому найпомітніше — коли включали Моцарта, Штрауса і Баха.