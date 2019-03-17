Поліція вибачилася за грубе затримання учасників антикорупційного мітингу в Полтаві

Сутичка між поліцією і представниками «Національного корпусу» та «Національних дружин», яка сталася 16 березня на Театральній площі у Полтаві, під кінець дня мала продовження.

Нагадаємо, полтавська поліція, діючи на випередження, жорстко прибрала радикалів з площі за кілька хвилин до появи там президента України Петра Порошенка. Демонстрантів у знаної екіпіровці, які прийшли на мітинг з м’якими свинками-іграшками, правоохоронці повалили на землю і заштовхали в які стояли поруч автозаки.

У загальній складності було затримано 20 осіб. Після встановлення осіб, всі затримані були відпущені, повідомив начальник відділу зі зв’язків із громадськістю Юрій Сулаєв. На чотирьох осіб були складені адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Пояснюючи причини затримання націоналістів, Юрій Сулаєв повідомив, що вони намагалися спровокувати конфлікт зі співробітниками поліції, які несли службу по охороні безпеки важливого заходу за участю президента. В результаті «зачистки площі» постраждали один цивільний чоловік і, як з’ясувалося пізніше, двоє затриманих: в одного зламана рука, у другого розбита голова.

Дії поліції, застосовані щодо групи націоналістів, викликали моментальну реакцію їх однодумців в інших містах, і вже через кілька годин до Полтави з’їхалися представники «Нацкорпуса» і «Нацдружин» з найближчих великих міст — Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя. За деякими даними, в загальній складності, зібралося близько 600 осіб. І в 22.00 колона рішуче налаштованих молодих людей прийшла до будівлі ГУ Національної поліції в Полтавській області, щоб «домогтися справедливості» і почути від правоохоронців, які закони були порушені учасниками акції.

На імпровізованому мітингу керівник обласного «Нацкорпуса» Анатолій Шиян заявив, що «на мирній акції активістів побили ні за що». Мовляв, вони прийшли на зустріч з президентом, щоб почути, коли будуть «відрубані руки корупціонерам в «оборонці», як і «обіцяв» глава держави, але їм не дозволили поставити цього питання. А іграшки свиней (натяк на звільненого після скандалу першого заступника Секретаря РНБО, президента корпорації «Богдан» Олега Гладковського, носив раніше прізвище Свинарчук) активісти почали кидати в поліцейських після того, як ті накинулися на мирних демонстрантів. За словами Анатолія Шияна, напередодні в обласному поліцейському відомстві йому обіцяли не застосовувати силу до мирних демонстрантах.

З пікетувальниками зустрілися заступник начальника ГУНП в Полтавській області Денис Захарченко та керівник управління розшуку Віталій Шиян.

Вони заявили, що вже розпочато службове розслідування стосовно поліцейських, грубо обійшлися з демонстрантами, і вибачилися перед присутніми за їх поведінку. Хоча зізналися, що самі ще толком не розібралися в деталях події, відеозапису інциденту будуть вивчатися.

Націоналісти пообіцяли, що будуть контролювати розслідування.