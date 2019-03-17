У Києві на будівництві впав баштовий кран

У суботу, 16 березня, у Києві на будівництві за адресою вулиця Лук’янівська, 19, впала частина баштового крана. Його стріла впала на недобудову і повисла над вікнами житлового будинку.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місце події прибули поліцейські і рятувальники. Будівельники укріпили стрілу, щоб вона не впала. Що робити з краном, повислих над будинком, поки не вирішили.

Мешканці сусідніх будинків розповіли, що ПП з падінням краном відбувається не вперше. Перший інцидент трапився близько місяця тому, коли проводили будівельні роботи з іншого боку будівлі. Тоді стріла крана влетіла у вікна однієї з квартир і вибила віконний блок.