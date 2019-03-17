У центрі Києва зіткнулися Peugeot, Volkswagen і Toyota: одного водія госпіталізували

У суботу, 16 березня, в центрі Києва сталося потрійне ДТП. За адресою вулиця Московська, 30 зіткнулися Peugeot 307 SW, Volkswagen Golf і Toyota Fortuner. Водія «німця» госпіталізували з травмою шиї, інші учасники аварії не постраждали.

Подія сталася близько 20:15.

Всі три автомобілі рухалися по вулиці Московській у бік вулиці Генерала Алмазова. Toyota їхала за Volkswagen, і «наздогнала» його. Golf у свою чергу, врізався в рухався першим Peugeot. Таким чином сталося потрійне зіткнення. Від удару водій «німця» отримав травму шиї. Машини відбулися незначними ушкодженнями.

На місце прибула «швидка», медики надали першу допомогу і госпіталізували потерпілого. Також працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту встановить слідство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у п’ятницю, 15 березня, у Дніпровському районі Києва сталася аварія за участю двох автомобілів. На проспекті Миру зіткнулися Mazda 6 і Toyota RAV 4. Попередньо, водій універсалу не впорався з управлінням і машину занесло на зустрічну смугу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також на перетині вулиць Велика Васильківська та Павла Скоропадського сталася аварія. Chevrolet Aveo служби таксі Uklon врізався в Mazda 6. В результаті зіткнення передня частина таксі серйозно постраждала.