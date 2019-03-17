На дні Тихого океану знайшли один з найзнаменитіших авіаносців Другої світової

Слово Wasp сьогодні асоціюється з сімейством американських десантних кораблів — малих авіаносців, що перебувають в експлуатації Корпусу морської піхоти. Між тим для знавців Другої світової це передусім вельми заслужений і навіть унікальний корабель, що зробив у свій час значну підтримку союзникам.

Його будівництво почалося в 1936 році, а на воду авіаносець спустили в 1939-м. В 1940 році USS Wasp включили до складу флоту США. Корабель прожив недовге, але повну труднощів і пригод життя. Він взяв активну участь у Другій світовій війні: навесні 1942 року авіаносець доставляв британські винищувачі «Спітфайр» з Великобританії в обложену гітлерівцями Мальту.

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Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

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Брав участь корабель і у війні на Тихому океані. У вересні 1942 року базуються на борту авіаносця літаки прикривали союзні кораблі. Авіаносця не пощастило: в результаті атаки японської авіації в нього потрапила пара торпед. Врятувати корабель не представлялося можливим: потім його затопили торпедами з есмінця «Ленсдаун». В результаті нападу загинуло 176 чоловік і було поранено 366 із загальної чисельності екіпажу в 2162 моряка.

Однак це ще не кінець історії: знаменитий корабель знову змусила заговорити про себе вже в наші дні. Зараз останки авіаносця виявила команда дайверів, яку зібрав і профінансував Пол Аллен — один із засновників Microsoft. Корабель затонув у Кораловому морі, неподалік узбережжя Австралії: він непогано зберігся в теплій солоній воді. На фотографіях можна детально розглянути літаки, що базувалися на палубі USS Wasp, а також, наприклад, зенітні установки.

На одному зі знімків можна бачити останки великого палубного торпедоносця Grumman TBF Avenger. Таким літаком під час Другої світової керував майбутній президент США Джордж Буш-старший, який служив у 51-ї ескадрильї торпедоносцев (VT-51). Другого вересня 1944 року його літак збили над островом Титидзима; Буш був єдиним членом екіпажу, якому вдалося врятуватися.

За матеріалами Popular Mechanics

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