Порошенко призначив тимчасового керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов’язки глави зовнішньої розвідки України першого заступника голови СЗР Андрія Алексєєнко.
Відповідний указ №80 / 2019 оприлюднений на сайті глави держави.
«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Олексієко Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», — йдеться в документі.
Нагадаємо, у четвер, 14 березня, Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божко.