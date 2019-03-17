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Порошенко призначив тимчасового керівника Служби зовнішньої розвідки

17.03.2019

Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов’язки глави зовнішньої розвідки України першого заступника голови СЗР Андрія Алексєєнко.

Відповідний указ №80 / 2019 оприлюднений на сайті глави держави.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Олексієко Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», — йдеться в документі.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божко.

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