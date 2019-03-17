У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

У неділю, 17 березня, в центр Києва знову почали стягувати підрозділи поліції.

Найбільша їх кількість розташувалося біля Михайлівського собору. Там чергують кілька сотень правоохоронців.

Загони силових підрозділів також вишикувалися вздовж встановленого паркану на площі та біля сцени.

Така підготовка пов’язана з виступом президента України Петра Порошенка, який має намір зустрітися з виборцями. Крім правоохоронців, на площу підходять люди. Також на місці чергують співробітники кінологічної служби та рятувальники Держнс.