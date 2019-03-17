У контррозвідки України з’явився новий тимчасовий голова

Президент України Петро Порошенко призначив виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника голови СЗР Андрія Алекеенко.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Олексієко Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в його указі від 16 березня 2019 року.

За даними прес-служби СЗР, Олексієнко буде координувати роботу відомства замість Єгора Божка.

«Зараз СЗРУ працює в штатному режимі, а робочу забезпечує координацію перший заступник голови Олексієнко А. В. Нового керівника СЗРУ або особу, яка буде виконувати обов’язки керівника, можна призначити тільки указом президента України», – пояснили в Службі.

55-річний Андрій Алесеенко народився в Чернігівській області. Раніше обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, а 27 листопада 2017 року був призначений першим заступником керівника СЗР. 1 листопада 2018 року російські влади внесли його в свій санкційний список.