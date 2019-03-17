Укроборонсервіс продавши до США нову партію Мосінок

Державне підприємство «Укроборонсервіс» поставило покупцеві у Сполучених Штатах Америки чергову партію з майже трьох тисяч 7,62-мм гвинтівок Мосіна зразка 1891/30р.

Згідно з інформацією відкритої бази даних експорту/імпорту Great Export Import, у січні-лютому 2019 року, «Укроборонсервіс» поставивши американській компанії American Tactical Imports (231 Deming Way Summerville, SC 29483) 2760 одиниць 7,62-мм гвинтівок зразка 1891/30 р. з багнет та приладдям (відома як гвинтівка Мосіна або Мосіна-Нагана чі «трьохлінійка»).

Раніше, у грудні 2018 року, «Укроборонсервіс» поставивши цій же компанії партію у 3200 гвинтівок Мосіна.

Вартість однієї гвинтівки склала 128 доларів США. Варто зазначити, що згідно зі звітами Державної служби експортного контролю України, США є найбільшим покупцем стрілецької зброї на українському ринку.

Зокрема, протягом 2007-2017 років, американські компанії закупили в Україні понад 400 тисяч гвинтівок і карабінів.

Нагадаємо, що «Укрспецекспорт» у листопаді 2015 року продемонстрував сучасну модернізацію гвинтівки Мосіна – снайперську гвинтівку ВМ2 МП-УТОС, що отримала нове алюмінієве шасі, сучасну оптику, від’ємний коробчатий магазин, глушнікі та складні сошки.

У березні 2016 року перша партія гвинтівок була передана Національній гвардії.