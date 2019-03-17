Здивована білка і допитливий борсук: британський фотоконкурс дикої природи вибирає переможця

Фотографи-натуралісти Великобританії борються за престижну премію конкурсу British wildlife, яку вже десятий раз присуджують за найкращі фото дикої природи. Підсумки 10-го конкурсу будуть підведені 6 квітня 2019 року. Головний приз — 5 000£, однак переможці будуть обрані в 19 категоріях.

У цьому році журі оголосило про чотирьох додаткових категоріях — Уельс, Шотландія, Англія, Північна Ірландія, щоб привернути увагу до біорізноманіттю Британських островів і невтішною екологічної ситуації.

Ось переможці конкурсу 2018 року.

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Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

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За матеріалами Daily Mail

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