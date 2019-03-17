Здивована білка і допитливий борсук: британський фотоконкурс дикої природи вибирає переможця

Фотографи-натуралісти Великобританії борються за престижну премію конкурсу British wildlife, яку вже десятий раз присуджують за найкращі фото дикої природи. Підсумки 10-го конкурсу будуть підведені 6 квітня 2019 року. Головний приз — 5 000£, однак переможці будуть обрані в 19 категоріях.
У цьому році журі оголосило про чотирьох додаткових категоріях — Уельс, Шотландія, Англія, Північна Ірландія, щоб привернути увагу до біорізноманіттю Британських островів і невтішною екологічної ситуації.
Ось переможці конкурсу 2018 року.
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Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
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За матеріалами Daily Mail
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