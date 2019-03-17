У Києві таксист Über влаштував ДТП на світлофорі

У неділю, 17 березня, у Києві сталася аварія за участю таксі Uber, в результаті чого постраждали четверо людей.

“В результаті удару машини відлетіли на 10-15 метрів один від одного. У Chevrolet постраждали троє пасажирів: дві дівчини і хлопець, а у Toyota — клієнт служби таксі. Останній отримав травму голови і ноги, стан решти — невідомо.

Водії обох автомобілів відбулися переляком”,- йдеться в повідомленні. Toyota служби таксі Über рухалася по вулиці Теліги на високій швидкості і, проїжджаючи на червоне світло на перехресті з вулицею Дорогожицької, влетіла в Chevrolet Lacceti.

Як уточнили в поліції, таксист одразу визнав свою провину. Відомо, що це вже не перше ДТП на його рахунку в 2019 році.