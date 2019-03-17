У Києві з торгового центру зняли рекордна кількість рекламних вивісок

У столиці з торгового центру зняли 91 незаконний рекламний банер. Про этомрассказал начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

«Уявіть, тільки на одному фасаді невеликого торгового центру були розміщені 91 незаконне рекламний засіб! А з сьогоднішнього дня — все демонтовано. Тільки передбачливий Ломбард зміг «викрутитися», -розповів чиновник.

За його словами, за таку самодіяльність будуть складені адмистративние протоколи.

«Тепер черга за власниками будинку — привести в порядок фасад», — додав Смирнов.