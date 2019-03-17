Трамп звинуватив Google в допомогу Клінтон і китайської армії

Компанія Google допомагає Китаю та його армії. Про це на своїй сторінці в Twitter заявив президент США Дональд Трамп.

Відповідне твердження він зробив після того, як голова Комітету начальників штабів ВС США Джозеф Данфорд заявив, що робота інтернет-гіганта в КНР приносить користь армії цієї держави. За його словами, Америка «з великим занепокоєнням спостерігає за роботою в Китаї «партнерів у сфері промисловості».

«Google допомагає Китаю та їх армії, але не США. Жахливо! Хороші новини полягають в тому, що вони допомагали нечесної Хілларі Клінтон, а не Трампу. І що з цього вийшло?» – написав президент.

При цьому він не пояснив, що мав на увазі.

У відповідь на це представник Google Вівіан Салама повідомила президенту, що компанія не співпрацює з китайськими військовими, а співпрацює з урядом США, у тому числі з Міноборони.