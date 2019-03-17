В Польщі на будівництві загинув 45-річний українець

У Польщі під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі загинув українець.



Громадянин України загинув у суботу, 16 березня, в Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі.

До смерті 45-річного українця привів зсув землі в районі виконання робіт. Наголошується, що на місце надзвичайної ситуації відразу прибули рятувальні служби, витягли робітника з-під завалу. Його реанімація тривала близько години, але врятувати людину не вдалося.

Про надзвичайної ситуації були проінформовані державна інспекція праці РП і служба будівельного нагляду країни.













