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В Польщі на будівництві загинув 45-річний українець

17.03.2019

В Польше на строительстве погиб 45-летний украинецУ Польщі під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі загинув українець.

Громадянин України загинув у суботу, 16 березня, в Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі.

До смерті 45-річного українця привів зсув землі в районі виконання робіт. Наголошується, що на місце надзвичайної ситуації відразу прибули рятувальні служби, витягли робітника з-під завалу. Його реанімація тривала близько години, але врятувати людину не вдалося.

Про надзвичайної ситуації були проінформовані державна інспекція праці РП і служба будівельного нагляду країни.

В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец
В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец
В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец
В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец
В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец
В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец
В Польше на строительстве погиб 45-летний украинец

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