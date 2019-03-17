Як вкрасти квартиру за 5 хвилин: активістка оприлюднила популярні у шахраїв схеми

Про гореестре нерухомості коротко..
Ви в курсі, що позбутися своєї квартири ви можете за кілька хвилин?
- Досить перереєструвати її на нового власника в держреєстрі.
Як шахраї вибирають квартири?
- Природно, у поле зору злочинців потрапляє не все підряд нерухоме майно, а проблемне, в якому господарі не живуть, наприклад : придбане на торгах, заставлене, по якому йде суперечка в суді, не оформлене спадкоємцями, з власниками живуть закордоном або перебуває у літньої самотньої людини.
- Схема: перереєстрація у реєстрі нерухомості буде зроблена за підробленими документами або рішення суду, або договір (зазвичай дарування).