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Як вкрасти квартиру за 5 хвилин: активістка оприлюднила популярні у шахраїв схеми

17.03.2019

Про гореестре нерухомості коротко..

Ви в курсі, що позбутися своєї квартири ви можете за кілька хвилин?

  • Досить перереєструвати її на нового власника в держреєстрі.

Як шахраї вибирають квартири?

  • Природно, у поле зору злочинців потрапляє не все підряд нерухоме майно, а проблемне, в якому господарі не живуть, наприклад : придбане на торгах, заставлене, по якому йде суперечка в суді, не оформлене спадкоємцями, з власниками живуть закордоном або перебуває у літньої самотньої людини.
  • Схема: перереєстрація у реєстрі нерухомості буде зроблена за підробленими документами або рішення суду, або договір (зазвичай дарування).
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