Переведення годинників на літній час в 2019 році: коли і як

31 березня Україна переходить на літній час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед в 3:00 ранку. Як пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров’я?

Впоратися з ним допоможуть кілька простих кроків.

Частіше бувайте на свіжому повітрі

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Свіже повітря і регулярні прогулянки повинні бути невід’ємною частиною здорового способу життя кожної людини. Незалежно від того, буде чи перехід на літній час або людина взагалі живе в країні, де стрілки годинника ніколи не переводять (а є і такі країни).

Однак коли попереду — зміна режиму дня, піші прогулянки повинні стати невід’ємною частиною вашого способу життя. Як мінімум за тиждень до переведення стрілок на літній час.

Лягайте раніше

Приблизно за тиждень до майбутнього переведення годинників варто почати лягати спати раніше.

Таким чином ваш організм зможе заздалегідь адаптуватися до переведення годинників на літній час і прийдешнього зрушення в розпорядку дня.

Знижуйте навантаження

Як би смішно це не звучало, але постарайтеся уникати стресу і знижувати навантаження на мозок і нервову систему в дні, що передують переведення годин, а також у перші тижні після нього.

Дослідники з’ясували, що в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%. Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для літніх людей і тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи.

Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%.

Підсильте увагу до їжі

Постарайтеся не посилювати стрес, який викликає в організмі перехід на літній час, додатковим стресом від неправильного харчування.

Варто виключити жирну і гостру їжу, їсти поменше солодкого. Логічно почати приймати вітаміни в таблетках.

Не сідайте за кермо

Вищезгадана рекомендація про піших прогулянках відмінно поєднується і з рекомендацією не сідати за кермо в перші дні після переведення годинників на літній час. Порушення режиму, брак сну можуть спровокувати стан, в якому краще не керувати машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає.

Відмовтеся від кави і алкоголю

Медики також рекомендують у перші дні після переходу на літній час відмовитися від кави та алкогольних напоїв. Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Євросоюзі відклали скасування сезонного часу.

За матеріалами «Новий час»

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