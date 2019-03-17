Мітинг Порошенко: В центрі Києва зібралися кілька тисяч людей

Сьогодні у неділю, 17 березня, в Києві проходить акція під назвою «Народна зустріч Порошенка». Петро Порошенко виступає на Михайлівській площі, його виступ розпочався о 12 годині дня.

Про це повідомляє кореспондент ГолосUA.

На Михайлівській площі зібралися кілька тисяч осіб. Примечтально, що сьогодні радикали не прийшли на «зустріч» з гарантом — принаймні, їх ще немає. Акція проходить мирно.

Поліція обшукує людей на підході до площі — перевіряють сумки. Так само стоїть кордон з копів навколо людей, але в натовпі поліції не видно.

що націоналісти всю тиждень «кошмарили» Порошенко, зриваючи його передвиборні мітинги в Черкасах, Житомирі, Чернігові та Луцьку. У підсумку гарант був змушений виступати в оточенні залізних парканів та поліції, що знизило ефект цих поїздок до нуля.

Президент згадує свій стандартний шорт-лист заслуг – Томос, децентралізація, громади. Не обійшлося без згадки Путіна: «Йому не вдасться підпорядкувати собі Україну», — запевняє Він.

Акція протесту під час виступу Президента.

Варто нагадати, що вчора в Києві відбувся мітинг Нацкорпуса, який розпочався на Майдані і дійшов до Адміністрації президента.