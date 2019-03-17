В ОАЕ багатих туристів поселять в наметах

Управління розвитку туризму емірату Рас-Аль-Хайма уклало угоду з компанією Mantis про реалізацію проекту зі створення наметового курорту на горі Джебель-Джайс. Розкішний гірський табір розташується на висоті приблизно 700 метрів над рівнем моря. Температура повітря тут приблизно на 10 градусів нижче, ніж в інших еміратах. Поетом сезон може тривати цілий рік.

Кемпінг прийме перших гостей в 2020 році. Він буде складатися з 47 квартир: 34 розкішних наметів, 11 однокімнатних номерів люкс з однією спальнею та приватним басейном, а також кількох 2-кімнатних люксових. У розпорядженні гостей також виявляться оздоровчий клуб, басейн з підігрівом, спа-центр, дитячий майданчик і ресторан. Еко-проект доповнить низку пропозицій пригодницького туризму, що діють в даний час в еміраті. До них, наприклад, відноситься тур Via Ferrata (“Залізна стежка”), що включає пішохідні маршрути, відвідування оглядових майданчиків і найдовшою в світі канатної дороги Jebel Jais.

Генеральний директор Управління з розвитку туризму Рас-Аль-Хайми Хайтам Маттар заявив, що до 2021 року в Рас-Аль-Хаймі мають намір досягти турпотоку в 1,5 мільйона туристів на рік, а до 2025 року — 3 мільйони.

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

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Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в кемпінг для нудистів терміново потрібно рятувальник.

За матеріалами Delfi.ee

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