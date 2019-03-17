У Польщі потужний буревій повалив тисячі дерев

У Польщі вітер зірвав дахи і повалив тисячі дерев
Сильні пориви вітру в суботу в Польщі завдали чималої шкоди – були повалені дерева та зірвано покриття дахів.
Про це заявив представник прикордонної служби РП Павло Фронтчак.
“В цілому, мова йде про тисячі зламаних і повалених дерев, які рятувальники повинні були прибирати з доріг, тротуарів і залізничних шляхів”, – сказав Фронтчак.
Він повідомив, що вітер пошкодив і зірвав 103 дахи, переважно на півдні Польщі.
За його словами, рятувальники понад 1,1 тис. разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.
У неділю синоптики не передбачають різке погіршення погоди в Польщі.