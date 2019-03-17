У Польщі потужний буревій повалив тисячі дерев

У Польщі вітер зірвав дахи і повалив тисячі дерев

Сильні пориви вітру в суботу в Польщі завдали чималої шкоди – були повалені дерева та зірвано покриття дахів.

Про це заявив представник прикордонної служби РП Павло Фронтчак.

“В цілому, мова йде про тисячі зламаних і повалених дерев, які рятувальники повинні були прибирати з доріг, тротуарів і залізничних шляхів”, – сказав Фронтчак.

Він повідомив, що вітер пошкодив і зірвав 103 дахи, переважно на півдні Польщі.

За його словами, рятувальники понад 1,1 тис. разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.

У неділю синоптики не передбачають різке погіршення погоди в Польщі.