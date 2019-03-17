ЄС не надасть Україні 500 млн євро в березні

Європейський Союз не дасть Україні 500 мільйонів євро в березні 2019 року. Про це повідомив заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Він пояснив, що зараз в країні проводять свою роботу представники оціночної місії Європейського союзу з питання надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Вони перевіряють всі умови, які необхідно було виконати для отримання коштів.

За словами Шкуракова, деякі питання залишаються в процесі вирішення. У зв’язку з цим, Україна навряд чи отримає транш у березні.

«В цьому місяці залишилося дуже мало часу. Я думаю, варто розраховувати на більш пізній період. Чому ми і провели зараз дорозміщення на 350 мільйонів. Побачили можливість цього виходу і зробили його», — пояснив він.