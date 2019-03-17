«Любить погладжувати»: побіжний нардеп розповів про «нездорову тягу» Порошенка до грошей

Втік з України нардеп і олігарх Олександр Онищенко заявив про нездорову тягу до грошей глави України Петра Порошенка, який заради цього хоче вигнати з країни всіх серйозних бізнесменів і самостійно контролювати українців.

Про це повідомляють пропагандистські РосСМИ.

«Петро Порошенко-хворий, у нього цукровий діабет. З-за цього він весь час перебуває в нервовому стані. Він завжди любив бабки, ось йому бабки, бабки, бабки. Я навіть не знаю, що він з ними робить. Порошенко любить розкладати долари і розмовляти з ними, погладжувати», — заявив Онищенко.

Також він розповів, що навіть якщо Петро Порошенко виграє президентські вибори, то все одно не зможе надалі уникнути імпічменту. Максимальний термін знаходження його у влади — до виборів у Верховну Раду, які пройдуть восени цього року.