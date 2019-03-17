На виборах у Порошенка близько 20 технічних кандидатів

На президентських виборах, нинішній глава держави Петро Порошенко має близько 20 технічних кандидатів. Про це написала редактор Telegram-каналу The Newsroom Оксана Денисова у статті для ZN.UA.

За словами Денисової, така велика кількість технічних кандидатів необхідно заради більшої кількості представників у виборчих комісіях.

«Аналіз списку претендентів на президентську посаду вказує на наявність у Петра Порошенка близько 20 технічних кандидатів, кожен з яких буде мати своїх представників у виборчих комісіях (для порівняння: у основного конкурента Порошенко розвитку «сіток» (лідера «Батьківщини») Юлії Тимошенко таких кандидатів, за нашою інформацією, близько 10)», – заявила Денисова.

Завдяки технічним кандидатам у Порошенка на виборчих дільницях буде 3-4 тис. представників з 30 тисяч.