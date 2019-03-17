«Дякую, що підтримуєте»: Кличко з’явився на мітингу Порошенко

Кілька тисяч людей у столиці прийшли на Михайлівську площу народну зустріч з кандидатом у президенти, чинним главою держави Петром Порошенком.

На сцені виступав артист Тарас Чубай з групою «Плач Єремії».

До присутніх звернувся мер Києва Віталій Кличко.

«Нам потрібна законність, порядок у нашому місті, муніципальна поліція. У нас багато викликів, але без боротьби перемоги не буває.

Потрібно боротися за свою мету. Потрібно боротися за Київ, Україна, наше майбутнє.

І я дякую всім тих, хто підтримує. Якщо ви критикуєте, я сприймаю цю критику, як підказку», — заявив Кличко.

Михайлівська площа повністю заповнена прийшли людьми, вони стоять і на прилеглих вулицях. Багато людей прийшли з синьо-жовтими прапорами.

Охорона на площі посилена, на ній встановлено мобільний огорожу висотою менше метра, на підходах до якого правоохоронці перевіряють громадян металошукачами. Ближче до сцени, біля будівлі Дипломатичної академії МЗС, коштує 9 рамок з металошукачами.

Правоохоронці частково перекрили автомобільний рух по вулицях Великої Житомирської та Володимирської. На місці працює поліція діалогу. Обстановка спокійна.

В місці проведення акції встановлено біотуалети, варто кілька машин «швидкої допомоги».

Також на сцені з’явилася перший віце-спікер Ірина Геращенко.

«Хочу сказати подяку Києву за 17-ий рік. Коли тут групка шатунів, звернувшись в українські прапори, тягала труни Києвом і кричала «Київ — вставай», а Київ показав їм — ви знаєте, як цей знак називається. Ні, Київ не дасть шансу розхитати і бити Україну», — заявила вона.

«Невже кияни дадуть хоч один голос політичним дезертирам?», — сказала Геращенко.