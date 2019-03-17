Нові тарифи і пеня за кожен день: що чекає на українців вже в травні

Українці з 1 травня будуть платити за комунальні послуги за новими правилами. Так, вже прийнятий закон зобов’язує кожного боржника платити пеню. Крім того, більше доведеться платити за магнітів на лічильниках. З іншого ж боку, збільшаться і самі тарифи. Відповідні рішення вже прийняті Верховною Радою і Кабінетом міністрів.

Головне:

у травні вступає в силу нова редакція закону «ПРО ЖКП»: вводять пеню та нові правила розрахунку «втрат» в будинках;

тариф на газ збільшать на 15,2%, а опалення в деяких містах може зрости в ціні відразу на 19%;

до наступного опалювального сезону в українців є час, щоб провести тепломодернізацію і компенсувати зростання цін.

Новий закон про «комуналці»: що чекає на українців

Одне з головних комунальних нововведень поточного року – вступ в силу нової редакції закону «Про житлово-комунальні послуги».Документ ухвалили ще в 2018-му, але законодавці передбачили час на підготовку до переходу до нових правил. І цей час закінчується вже через кілька місяців.

Крім потрібних, але чисто технічних норм (допуск перевіряючих до лічильників, установка приладів обліку, правки щодо ОСББ), документ передбачає введення конкретних змін, які торкнуться всіх українців.

Боржників покарають за прострочення. «У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у розмірах, встановлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг», – йдеться в документі.

Граничний розмір пені – всього 0,1% боргу за кожен день прострочення. Тобто якщо заплатити на 60 днів пізніше, сума збільшиться лише на 6%. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці – 4 тис. грн, розмір пені складе 240 грн.

Така санкція може відчутно зачепити великих боржників. Приміром, якщо накопичити 13 тис. грн, то пеня складе вже 780 грн. При невеликому «мінусі» та коротких термінах пеня матиме символічний розмір.

Як нараховуватимуть пеню:

за кожен день, починаючи з 20-го числа;

якщо держава не виділила субсидію, а вона покладена, пеню нараховувати не будуть;

постачальник буде налічувати розмір пені;

загальний розмір пені не повинен становити більше 100% боргу.

А сусідів – за магніти. Ще одне не менш важливе нововведення – новий принцип розрахунку сум в платіжках. Якщо раніше треба було, наприклад, за воду платити виключно за показниками лічильника в квартирі, то зараз платіжка буде залежати від того, що покаже прилад обліку на весь будинок.

«Мешканці багатоквартирних будинків користуються магнітами на лічильники, вказують їх недостовірні показники», – пояснює представник Асоціації водоканалів Ольга Бабій. Мовляв, у окремих будинках різниця між сумою показників квартирних лічильників і будинковим становить 50%. І раніше ці 50% компенсувало комунальне підприємство, а з 1 травня платити зобов’яжуть всіх. «Загублені» кубометри води розділять на всі квартири.

Як будуть розраховувати суми в платіжках:

Є лічильник: показники квартирного лічильника + частина «втраченої» в будинку води;

Якщо немає лічильника: норматив споживання + частина «втраченої» в будинку води.

При цьому, якщо сусіди не користуються магнітами на лічильники, не поливають грядки біля будинку, а в підвалі немає «дірявих труб, – суми в платіжках після 1 травня не зміняться.

Перерахують тариф на газ, гарячу воду і тепло

Постанова Кабміну №867 передбачає підвищення тарифу на газ вже з 1 травня 2019-го на 15,2%, отже, українці повинні будуть платити за кожен кубометр блакитного палива 9,85 грн. Пропорційно зростуть ціни на тепло і гарячу воду. «Роль» газу в цих тарифах – близько 70%, а при підвищення ціни на блакитне паливо на 15,2% тепло і гаряча вода повинні подорожчати приблизно на 11%.

Правда, як показала практика, аргументуючи зростанням зарплат і подорожчанням ремонтних робіт, вартість тепла і гарячої води постачальники підвищують одним махом відразу з урахуванням зростання всіх статей витрат.

Приміром, в «Київтеплоенерго» вже заявили, що тариф на виробництво тепла для населення планують збільшити відразу на 18,98%. Приблизно на такий же відсоток зростуть ціни і на гарячу воду. Так, якщо зараз кияни за кожен куб підігрітої води платять 97,8 грн, то з 1 травня тариф може скласти вже 117,1 грн.

Так, якщо сім’я витрачає 5 кубів гарячої води на місяць, на даний момент вона платить 489 грн, а вже починаючи з травня, споживаючи стільки ж води, повинна буде платити 585,5 грн.

Вже з 2020-го, як йдеться в постанові Кабміну №867, тариф на газ для населення повинен формуватися на ринкових умовах. Тобто уряд своїми постановами не буде приймати рішення, скільки повинні платити українці. Замість цього будуть рівнятися на ринкову вартість. До речі, за даними Української енергетичної біржі, станом на березень середня ціна на ринку газу становить 7,9 грн. З урахуванням, що роздрібний ринок вимагає додаткових витрат (у тому числі тариф облгазів, компенсація неплатежів тощо), остаточна вартість, якщо б за ринковою ціною продавати паливо населення, була б вищою.

До травня в українців є час, щоб підготуватися до нових правил. По-перше, провести виховну роботу з сусідами і переконатися, що ніхто не користується магнітами на лічильниках. А по-друге, до нового опалювального сезону 2019/2020 років провести тепломодернізацію свого житла, за рахунок чого суми в платіжках можна буде скоротити навіть з урахуванням зростання тарифів.