Кравчук розповів, коли Тимошенко побіжить до Путіна

Vip-агітатор кандидата в президенти Юлії Тимошенко і перший президент незалежної України Леонід Кравчук запропонував провести переговори з Росією, щоб «домовитися про все, і відновити інфраструктуру Донбасу за рахунок країн підписантів Будапештського меморандуму».

Інформацію про це повідомив аналітик Павло Нусс.

За словами аналітика, Кравчук озвучив план Тимошенко у разі її ймовірної перемоги на майбутніх виборах, а саме — «домовиться» з Путіним без участі західних партнерів, на умовах тієї ж Москви.

Він каже, що капітуляція – це і є план, сепаратний план. Тобто, домовитися вона хоче з Путіним, але всі витрати за завдані росіянами збиток покласти на країни-підписантів Будапештського меморандуму.

Павло Нусс стверджує, що поки неясно, як донести електорату думка, що голосуючи за Тимошенко, вони фактично підтримують капітуляцію України.

«Зеленський і зовсім підпорядковується олігарху, тому про нього говорити особливо нічого. Взагалі, кричати не перестану, що реальної альтернативи президенту Порошенко на сьогодні немає! От немає, і змиріться з цим!», – каже Павло Нусс.