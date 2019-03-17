«Він погодиться»: Порошенко зробив гучну заяву про переговори з Путіним

Президент України Петро Порошенко планує в разі перемоги на майбутніх виборах почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

Таку заяву він зробив під час свого виступу на Михайлівській площі в Києві.



«Наша дорога до світу лежить через подальше зміцнення армії. Свою першу президентську каденцію, страшно і згадати, починав з того, що шукав для армії не тільки шоломи і бронежилети, а штани, шкарпетки, білизна. Наступну каденцію – почну з оновленою військової ракетної програми», – пообіцяв Порошенко.

Він також розкрив плани і щодо окупованих територій – повертати їх збирається Порошенко політико-дипломатичним шляхом.

«Коли Путін побачить, що українці на виборах проголосували проти капітуляції, він просто змушений буде погодитися і на блакитні каски ООН, і на інші наші пропозиції», – запевнив президент.